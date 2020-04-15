Ужесточение въезда в Киев: на каких КПП и как будут измерять температуру

На въездах и выездах из столицы будут работать восемь контрольно-пропускных пунктов

С 16 апреля на въездах в Киев в связи с распространением коронавируса усилят контроль. Как уже сообщали новости "Сегодня", на постах, выставленных на въездах в Киев, с завтрашнего дня в обязательном порядке будут измерять температуру у пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).

Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС КГГА №21, на въездах и выездах из Киева будут работать восемь контрольно-пропускных пунктов:

СП № 501 "Богатырская" – ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

СП № 502 "Быковня" – Броварской проспект напротив здания стационарного поста;

СП № 503 "Красный Хутор" – Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед Харьковской площадью;

СП № 505 "Бензоколонка" – просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

СП № 506 "Сосновый бор" – Житомирское шоссе напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

СП № 507 "Гостомель" – Гостомельское шоссе, 1/1-Б у здания стационарного поста;

СП № 508 "Пирогово" – Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

СП № 509 "ДВС" – ул. Вышгородская, 83-А.

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На КПП будут дежурить не менее пяти человек с привлечением представителей ГУ Госпотребслужбы в Киеве, Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, Лабораторного центра на железнодорожном транспорте, коммунальных некоммерческих предприятий по охране здоровья в Киеве, ГУ Нацполиции в Киеве, Управления патрульной полиции в столице, частей Нацгвардии, которые дислоцируются в столице, ГУ ГСЧС в столице и т.д.

Дежурные на КПП могут в случае необходимости проводить осмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, которые следуют в столицу. Также они должны дистанционно измерять температуру бесконтактными термометрами у водителей и пассажиров всех транспортных средств, в которых находится более трех человек.

Если у людей будет температура выше 37,5 градуса, симптомы ОРВИ, то персонал КПП будет вызывать мобильную бригаду для проведения теста на коронавирус. Человека с подозрением на коронавирус будут отправлять на самоизоляцию домой. Кроме того, контактные данные таких людей будут передавать в полицию для контроля самоизоляции.

Инфографика КГГА

Если у человека с подозрением на коронавирус есть температура выше 38 градусов, кашель, задышка, то сотрудники КПП обязаны вызвать скорую помощь для госпитализации.

Напомним, с 6 апреля в рамках усиления карантина было введено обязательное измерение температуры водителям и пассажирам транспортных средств при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускных пунктах. Вместе с тем, жители столицы и пригорода сообщали, что никакого температурного скрининга на въездах в Киев не было.

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Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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