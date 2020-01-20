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В аэропорту Борисполь прозвучали "колокола войны" в честь "киборгов": видео

20 января, 17:27

В аэропорт привезли уникальный инструмент для проведения художественной акции в дни памяти

Художественную акцию в честь подвига украинских героев "киборгов" провели в Международном аэропорту "Борисполь". В терминале D действо устроил Национальный президентский оркестр и хор Ансамбля песни и танца Вооруженных сил.

Церемония этого года – особенная. Музыканты сыграли на уникальном инструменте – "Колоколах войны". Его изготовили из гильз снарядов калибра в 152-миллиметра, которыми изрешетили здания Донецкого аэропорта.

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Именно в эти дни 5 лет назад бойцы Вооруженных сил самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт. Двести защитников, павших под обломками разрушенных терминалов, вошли в историю как "киборги", поскольку до последнего защищали стратегический объект.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Донецком аэропорту "киборгов". В Минобороны отметили, что колокол памяти прозвучал 50 раз, из которых 49 ударов были в честь защитников ДАП.

Отметим, что 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. В тот день Зеленский назвал "киборгов" примером для защитников Украины.

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Источник: Сегодня

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