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В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживают рейсы

22 октября, 11:34

В случае длительных задержек рейсов пассажирам предоставят напитки и питание

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

В аэропорту "Киев" ("Жуляны") имени Сикорского из-за сильного тумана задерживаются рейсы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

"В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость – 30 м", – говорится в сообщении.

В частности, был отменен ночной рейс в Варшаву – самолет авиакомпании LOT вернулся в аэропорт вылета. Еще два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) перенаправили в запасной аэродром в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, автобусами перевезли в аэропорт "Борисполь".

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Кроме того, на внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких. Также задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

"В случае длительных задержек рейсов пассажирам будет предоставлено напитки и питание", – добавили в пресс-службе.

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Ранее мы сообщали, что 22 октября ночью и в первой половине дня в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

А 21 октября с самого утра Киев накрыл густой смог. Жители столицы выкладывают в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Отметим, что это не первая погодная аномалия в Киеве в последнее время. Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

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Киев аэропорт туман отмена рейсы

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