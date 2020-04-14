В Александровской больнице продолжается борьба за жизни пациентов с COVID-19

В больнице не исключают, что пик заболеваемости будет в ближайшее время, в частности, после Пасхи

Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала о ситуации, сложившейся в медучреждении в контексте распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в ее публикации в Facebook.

"Угроза растет... По состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них – 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 – с подозрением, 61 – с пневмонией, 3 – в реанимации, 1 – на ИВЛ", – рассказала она.

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По словам главного врача, в заведении от коронавируса умерли двое мужчин – 48 и 74 лет.

"Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", – уточнила она.

"К большому сожалению, в течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести", - добавляет медик.

В больнице не исключают, что пик заболеваемости будет в ближайшее время, в частности, после Пасхи. Это связано, по словам Антоненко, с большим количеством инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

Тем временем столичная полиция следит за нарушителями карантина с дронов. Штрафы за нарушение карантина составляют как минимум 17 тысяч гривен.

В Киеве за прошедшие сутки 79 человек заразились коронавирусом (это самый высокий показатель с начала эпидемии), двое умерли. Всего в столице инфицированы 495 человек.

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