В Александровской больнице в Киеве впервые имплантировали механическое сердце

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В Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD). Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Операция длилась три часа и прошла успешно, пациент – 67-летний киевлянин – уже ходит и чувствует себя хорошо. Он страдал тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц, несмотря на тяжесть состояния, находился на стационарном поддерживающем лечении. Механическое сердце было имплантировано в сердце мужчины и помогает ему должным образом функционировать.

"Сердце не работало. Мужчина не мог далеко ходить и постоянно находился в больнице. Мы вводили необходимые лекарства, чтобы поддерживать работу сердца. Теперь пациент может летать в любую точку мира. Он живет, как с обычным механическим клапаном. И принимает только варфарин. Ранее эти механические сердца были переходным этапом к трансплантации. Сегодня это – отдельная альтернатива. И пациенты живут много лет с такими механическими сердцами", - пояснил заведующий кардиологическим отделением Александровской больницы Виктор Клюзко.

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Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца. Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) – около 5 млн грн. Стоимость самого сердца – 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

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Само механическое сердце – американского производства. За средства городского бюджета пока приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантировано еще одному пациенту.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, всего в Украине было сделано несколько таких операций, все они проводились в Институте сердца.

Напомним, американский робот-хирург Да Винчи провел уникальную операцию в Украине по удалению раковой опухоли. Пациент – 54-летний мужчина с раком простаты, вторая стадия. Роботом управлял опытный хирург Николай Соснин. Делать сложнейшие операции с помощью робота украинские хирурги учились у специалистов США, Бельгии и Израиля. Такой способ позволяет уменьшить разрез. Лишь несколько косметических проколов и миллиметровые клешни машины доберутся до любого органа. Робот Да Винчи – изобретение специалистов космического агентства NASA. Американцы разработали его для военных медиков. Сейчас машины оперируют гражданских во всем мире. Да Винчи – пока единственный в Украине.

Делать операции с помощью роботов можно дистанционно, говорят хирурги. Медик находится в одной стране, а машина оперирует в другой. Главное – качественный интернет. Украинские медики конкурента не боятся, ведь работы еще не скоро вытеснят экстренную хирургию, если требуется немедленная операция и нет времени на получасовые настройки. К тому же руководит роботом все равно человек.

Недавно мы писали, что в Украине представили программу по кардиохирургии, которая позволит проводить уникальные операции на сердце. Прорыв в украинской хирургии стал возможен благодаря разработкам отечественных светил науки – спасать смогут и младенцев, и стариков.

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