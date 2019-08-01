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В Андреевской церкви восстановили позолоту и части декора колонн

Сегодня, 10:54

Александр Марущак

В храме завершилась реставрация надпрестольной сени

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

В Андреевской церкви восстановили позолоту и части декора колонн https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Другие новости В храме завершилась реставрация надпрестольной сени

В Андреевской церкви закончили реставрацию надпрестольной сени, которая состоит из нескольких колонн и является уникальным памятником XVIII века. Это алтарная часть храма, и после реставрации она выглядит очень красиво и необычно.

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Реставраторы восстановили позолоту и части декора колонн.

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Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек. 

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата. 

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Киев храм реставрация

Источник: Сегодня

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