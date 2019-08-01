В Андреевской церкви восстановили позолоту и части декора колонн

В Андреевской церкви закончили реставрацию надпрестольной сени, которая состоит из нескольких колонн и является уникальным памятником XVIII века. Это алтарная часть храма, и после реставрации она выглядит очень красиво и необычно.
Реставраторы восстановили позолоту и части декора колонн.
Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.
Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.
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