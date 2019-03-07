В Андреевскую церковь вернули уникальную картину
Огромное полотно было на реставрации впервые за 150 лет
В Андреевской церкви 6 марта закончилась реставрация известной картины "Проповедь Апостола Андрея" 1847 года. Как рассказал "Сегодня" замдиректора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, реставрационные работы начались еще в 2017 году, и только теперь ее удалось вернуть на прежнее место, где она простояла 150 лет.
Есть большая вероятность, что на полотне изображен Тарас Шевченко, так как он дружил с автором шедевра – Платоном Бориспольцем. Кобзарь изображен с левой стороны от Апостола в образе старика.
"Мастер написал картину в Париже, а через 20 лет художник подарил ее Андреевской церкви. Для ее монтажа тогда даже вырезали оконные рамы. Ведь она занимает площадь 15 кв.м., а ее вес больше 150 килограмм!", – рассказывает Кириленко.
Когда картину снимали для реставрации, то мастера ломали голову, как же перенести ее в реставрационный центр. В итоге ее решили возродить в самой церкви. Интересно, что картину обновили полностью за счет заповедника. Деньги пошли только на зарплаты реставраторам и необходимые материалы.
Отметим, что Андреевская церковь – одно из лучших творений итальянского архитектора Бартоломео Расстрели. Идея постройки церкви принадлежит российской императрице Елизавете II – жене украинца К.Розумовского. По преданию на этом месте святой Апостол Андрей воскликнул что на этом месте вырастет "город великий, и множество церквей воздвигнет Бог". В итоге, так и случилось.
Как известно, Андреевская церковь закрыта на реставрацию уже не первый год. Сейчас двухсотлетним Царским Вратам и иконам вернули первозданный вид.
Работы начали еще в 2009-м, когда храм треснул и почти рухнул.
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