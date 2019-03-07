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В Андреевскую церковь вернули уникальную картину

Сегодня, 07:51

Огромное полотно было на реставрации впервые за 150 лет

В Андреевскую церковь вернули уникальную картину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0b1/4ae/5c80b14ae02bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0b1/4ae/5c80b14ae02bf.jpg Другие новости Огромное полотно было на реставрации впервые за 150 лет

В Андреевской церкви 6 марта закончилась реставрация известной картины "Проповедь Апостола Андрея" 1847 года. Как рассказал "Сегодня" замдиректора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, реставрационные работы начались еще в 2017 году, и только теперь ее удалось вернуть на прежнее место, где она простояла 150 лет.

Есть большая вероятность, что на полотне изображен Тарас Шевченко, так как он дружил с автором шедевра – Платоном Бориспольцем. Кобзарь изображен с левой стороны от Апостола в образе старика.

"Мастер написал картину в Париже, а через 20 лет художник подарил ее Андреевской церкви. Для ее монтажа тогда даже вырезали оконные рамы. Ведь она занимает площадь 15 кв.м., а ее вес больше 150 килограмм!", – рассказывает Кириленко.

Когда картину снимали для реставрации, то мастера ломали голову, как же перенести ее в реставрационный центр. В итоге ее решили возродить в самой церкви. Интересно, что картину обновили полностью за счет заповедника. Деньги пошли только на зарплаты реставраторам и необходимые материалы.

Отметим, что Андреевская церковь – одно из лучших творений итальянского архитектора Бартоломео Расстрели. Идея постройки церкви принадлежит российской императрице Елизавете II – жене украинца К.Розумовского. По преданию на этом месте святой Апостол Андрей воскликнул что на этом месте вырастет "город великий, и множество церквей воздвигнет Бог". В итоге, так и случилось.

Как известно, Андреевская церковь закрыта на реставрацию уже не первый год. Сейчас двухсотлетним Царским Вратам и иконам вернули первозданный вид

Работы начали еще в 2009-м, когда храм треснул и почти рухнул.

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Тег Киев, картина, реставрация, Андреевская церковь

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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