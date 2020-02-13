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В аптеках столицы разметают маски

13 февраля, 12:58

Правительство просит призводителей не продавать маски за границу

В аптеках образовался дефицит масок. Защитные повязки можна встретить не везде.

"Вчера маски были, сегодня закончились. Но ожидаем снова. Пока нет на сегодняшний момент", – говорит работник аптеки Наталья Жашкевич.

Маски легче купить в коммунальных аптеках столицы, там власти города контролируют их наличие.

Тем временем в больницах Украины защитных повязок достаточно, уверяют в Министерстве охраны здоровья. А чтобы их хватало в аптеках – правительство просит производителей временно не продавать этот товар за границу.

"У нас была встреча, и мы снова будем встречаться, и с производителями и с дистрибьюторами, чтобы посмотреть, сколько у нас остается. Мы также обратились к таможенной службе просмотреть динамику экспорта с территории Украины, для того чтобы отследить тенденции, и опять же – обращаться к Минэкономики, потому что мы хотим, чтобы украинцы были защищены", – говорит заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что из-за коронавируса Украина ограничила почтовое сообщение с Китаем .

Также мы писали о том, что, по данным Германского научно-исследовательский Институт вирусологии имени Роберта Коха, коронавирус может сильно ударить по странам со слабой системой здравоохранения.

Специалисты берлинского института, который считается в ФРГ ведущим в данной отрасли, предупреждают, что при определенных условиях "дело может дойти до распространения вируса по всему миру как пандемии".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев аптека Минздрав маска МОЗ коронавирус

Источник: Сегодня

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