В аптеки Киева завезли 70 тысяч защитных масок: сколько они будут стоить

В коммунальных аптеках Киева уже сегодня, 2 апреля, в продаже должны появиться защитные медицинские маски. Сколько их завезли и по чем будут продавать, сайту "Сегодня" рассказали в коммунальном предприятии "Фармация".



Там отмечают, что в ближайшие дни ожидают новые поставки масок в Киев, а их подвоз зависит от оперативного решения проблем. связанных с логистикой.

"Сегодня в сеть мы отправляем 70 тысяч масок – это хорошие одноразовые маски. Их вчера поздно вечером завезли на склад. И эти маски люди уже смогут купить в аптеках сети коммунального предприятия "Фармация", а это 98 аптек по Киеву, плюс аптечные пункты. Стоимость таких масок – 15 гривен. Маски там появятся уже сегодня во второй половине дня или максимум завтра утром. Многое зависит от логистики. У нас есть свой транспорт, который развозит товар по аптекам. Стараемся это делать оперативно. Следующую партию марлевых масок мы ожидаем в аптеках завтра. Марлевые маски в нашей сети аптек будут продавать по 10 гривен за штуку. Количество пока не подтвержденные, но мы ожидаем, что их будет не менее 25 тысяч штук", – рассказала сайту "Сегодня" Татьяна Дмитренко, директор департамента маркетинга и закупок КП "Фармация".

Тем временем в Киеве появилось много нелегальных продавцов защитных масок. Объявления о продаже можно увидеть не только в интернете, но и даже в кабинах столичных лифтов. Маски продают по разной цене, хотя качество этой продукции сомнительное.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"



В одном из столичных киосков по продаже табака корреспонденты "Сегодня" заметили объявления по продаже масок. Пошитые из обычной ткани маски там предлагают приобрести за 12 гривен. По словам продавщицы, она продает лишь по одной маске в одни руки и их быстро разбирают, те кому нужно в супермаркет или в банк.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Отметим, всех киевлян волнует вопрос: когда закончится дефицит медицинских масок? В КГГА отмечают, что маски периодически появляются в аптеках, а производители постепенно наращивают мощности, однако мэр Виталий Кличко признал дефицит масок в столице.

Кстати, на днях на улицах города заметили молодого парня, который раздавал маски бесплатно.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

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