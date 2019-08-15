В ассортименте супермаркета NOVUS в Sky Mall будет 50 000 товаров

Пять главных вопросов директору департамента категорийного менеджмента NOVUS Дарье Иванченко об ассортименте будущего магазина сети в киевском ТРЦ Sky Mall

Совсем скоро один из лидеров украинского рынка продуктового ритейла – сеть NOVUS – пополнится новым магазином в торгово-развлекательном центре Sky Mall. Этот торговый объект должен стать крупнейшим для компании в Киеве. Ранее сообщалось, что сеть арендовала в ТРЦ 12 000 кв. м для открытия этого магазина, из которых 6300 кв. м будет использовано для оборудования торгового зала. Теперь же директор департамента категорийного менеджмента сети NOVUS Дарья Иванченко подробно рассказала об ассортименте будущего супермаркета в одном из наиболее посещаемых ТРЦ столицы.

— Чем будет отличаться ассортимент супермаркета NOVUS в Sky Mall от других магазинов сети?

— Ассортимент супермаркетa будет шире и глубже, чем в других магазинах. В общей сложности мы предложим своим клиентам около 50 000 товаров. В том числе – 5000 товарных позиций собственного импорта и около 1000 товаров собственных торговых марок. В ассортименте СТМ будут уже привычные для клиентов наших магазинов торговые марки NOVUS, "Майстри Смаку", NOVUS Home и Promo Marka. Таким образом, ассортимент супермаркета будет удовлетворять все потребности покупателя в разных категориях и во всех ценовых сегментах.

— Какие новые категории товаров появятся в супермаркете NOVUS в ТРЦ Sky Mall?

— Новинок будет очень много. Они будут представлены в таких категориях как кондитерские изделия, конфеты, шоколад, бакалея, вино, напитки, пиво, алкогольные напитки, молочная продукция, мороженное, новые линейки замороженных морепродуктов и охлажденные морепродукты.

Также будут новинки мясных изделий, в том числе ассортимент говядины, которая дозревает в специальном холодильнике непосредственно в торговом зале.

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Кроме того, предложим покупателям расширенный ассортимент экзотических фруктов, увеличим представленность и наличие продукции в категории "Линия здоровья".

— Будет ли расширен ассортимент магазина в непродовольственной группе?

— Да, на полках супермаркета покупатель сможет познакомиться с новыми коллекциями посуды, бокалов и текстиля. Здесь можно будет приобрести новую косметику и продукцию бытовой химии, гигиены. Для путешественников мы предложим в одном месте выкладки необходимые предметы гигиены, которые соответствуют нормам провоза багажа. В целом, предложим более 700 новых интересных и уникальных товаров.

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— Какими товарами будет расширен ассортимент продукции собственного импорта? На чем делали акцент при составлении расширенного ассортимента продукции?

— Ассортимент товаров собственного импорта в супермаркете будет состоять из 5000 артикулов, а география импортируемых товаров очень широкая – всего около 55 стран.

Планируем реализовать обновленный винный отдел, в котором покупатель сможет выбрать из более чем 1300 артикулов. Среди них будет 1100 позиций вина из 20 стран мира.

При подготовке ассортимента для супермаркета в ТРЦ Sky Mall был проведен анализ рынка супермаркетов Киева, учтены все последние тенденции и отображены сезонные предложения. Кроме того, изучали спрос покупателя согласно "Дерева принятия решения в категориях" в разрезе различных критериев.

— Будут ли в магазине новинки собственного производства NOVUS?

— Безусловно. Мы уже приучили своего покупателя к свежему душистому хлебу из подовых печей и широкому ассортименту мясных и рыбных изделий, которые коптятся непосредственно в цехах супермаркетов. В новом магазине сделаем обновленное кафе и пивбар. Также удивим своих клиентом свежеиспеченной пиццей из печи, новым ассортиментом в салат-баре и свежими фрешами. А в кулинарии будет представлен широчайший ассортимент блюд из продуктов, актуальных сезону, приготовленных по рецептам стран Азии, Европы и Латинской Америки.

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