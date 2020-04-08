В барбершоп на карантине: на Позняках заметили "салон" на обочине в парке

На столичных Позняках неизвестные устроили барбершоп прямо на берегу озера в парке на Позняках. На опубликованных фото видно, что парикмахерскую на свежем воздухе устроили возле арт-объекта в виде двух сердечек на дамбе водоема.

Все происходило на нижней пешеходной аллее озера, где собралось достаточно много гуляющих, среди которых были даже дети. Один человек сидел возле сердечек и был накрыт простыней, а второй его стриг.

Впрочем, на фото видно несколько правоохранителей, которые, видимо, и прикрыли парикмахерскую на свежем воздухе. Хотя, в социальных сетях шутят, что полицейские стоят в очереди к парикмахеру.

Фото: drda.org.ua

В полиции Дарницкого района сайту "Сегодня" сообщили, что в дежурную часть не поступало сообщение о барбершопе на берегу озера.

"Такая информация нам не поступала. Возможно, полицейский патруль заметил происходящее на берегу нарушение и сделал людям замечание, после чего они сами покинули территорию парка у озера", – рассказали в полиции Дарницкого района. В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

В Госпродпотребслужбе Киева нам пояснили, что такие действия – это нарушение правил карантина.

"Подобные действия – абсолютно незаконные. Город живет в условиях введенного карантина. Это злостное нарушение правил по соблюдения действующих норм. Подобные действия должна контролировать национальная полиция и наказывать нарушителей", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, в рамках карантина сейчас в столице закрыты все салоны красоты, торговые центры, кинотеатры, бары и рестораны. Ранее в правительстве ответили на самые актуальные вопросы украинцев по поводу ужесточения правил карантина, таких как посещение парков, обязательное наличие документов и передвижение по улицам в компании более чем одного человека.

А недавно на время действия карантина, который продлен до 24 апреля, расширили список разрешенных видов деятельности для бизнеса. Кроме того, ранее мы писали, какие плюсы и минусы работы из дома, а также как быть продуктивным в таких условиях.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама