ФОТОФАКТ. В Белогородке пожарные спасли из колодца пса
Спасенного питомца передали местным жителям
В Киево-Святошинском районе пожарные спасли из смертельной ловушки собаку. О том, что пес оказался в глубоком колодце, откуда не может выбраться, спасателям сообщили 10 марта в 11:35, рассказали в ГСЧС Киевской области.
Фото: ГСЧС Киевской области
Прибыв на место происшествия – улицу Чехова в Белогородке, – пожарные с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали "узника" и передали в руки местных жителей.
Фото: ГСЧС Киевской области
Напомним, в конце февраля в Запорожской области полицейские спасли собаку, умиравшую у обочины дороги.
А в Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.
Тем временем, в марте в Золотоноше пожарные спасли пса, который провалился в колодец. Громкий лай и скуление пса заставило людей сплотиться и попытаться извлечь животное. Однако, после нескольких неудачных попыток вытянуть собаку, люди обратились за помощью к спасателям.
Пожарный спустился вниз, нашел на глубине 4 метра в грязи собаку, которую завернул в одеяло и поднял на поверхность. Грязный и замерзший пес, который уже обессилено лежал на дне, даже не пытался сопротивляться своим спасителям.
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