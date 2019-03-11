ФОТОФАКТ. В Белогородке пожарные спасли из колодца пса

Спасенного питомца передали местным жителям

Фото: ГСЧС Киевской области.

В Белогородке пожарные спасли из колодца пса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/683/caa/5c8683caa961b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/683/caa/5c8683caa961b.jpg 2019-03-11T17:54:45+02:00 Другие новости Спасенного питомца передали местным жителям

В Киево-Святошинском районе пожарные спасли из смертельной ловушки собаку. О том, что пес оказался в глубоком колодце, откуда не может выбраться, спасателям сообщили 10 марта в 11:35, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Фото: ГСЧС Киевской области

Прибыв на место происшествия – улицу Чехова в Белогородке, – пожарные с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали "узника" и передали в руки местных жителей.

Фото: ГСЧС Киевской области

Напомним, в конце февраля в Запорожской области полицейские спасли собаку, умиравшую у обочины дороги.

А в Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.

Тем временем, в марте в Золотоноше пожарные спасли пса, который провалился в колодец. Громкий лай и скуление пса заставило людей сплотиться и попытаться извлечь животное. Однако, после нескольких неудачных попыток вытянуть собаку, люди обратились за помощью к спасателям.

Пожарный спустился вниз, нашел на глубине 4 метра в грязи собаку, которую завернул в одеяло и поднял на поверхность. Грязный и замерзший пес, который уже обессилено лежал на дне, даже не пытался сопротивляться своим спасителям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Белогородке пожарные спасли из колодца пса". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.