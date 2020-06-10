В больницах Киева – рекордное число пациентов с коронавирусом: подробности

В медицинских учреждениях столицы - наибольшее число пациентов с COVID-19 с начала пандемии

Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, за сутки увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. В больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, а это – наибольшее число госпитализированных с начала пандемии. Об этом сообщил 10 июня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал мэр.

Среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 человека от 18 до 72 лет и трое мальчиков – одному меньше месяца, двум другим – 15 и 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 12 больных. Другие – на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18. Деснянском – 10. Но в Днепровском – 9 случаев", - отметил Кличко.

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При этом в столичных больницах с коронавирусом находятся 223 пациента.

"Это – наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек – в тяжелом состоянии. Пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах – 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей", - добавил мэр.

Также большое количество в столице и больных с пневмониями.

"408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией", - подытожил Кличко.

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Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы. Всего по состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заболевания COVID-19.

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