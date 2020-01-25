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В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру

25 января, 23:26

Также ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Аэропорт "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Игорь Рец, Сегодня

В аэропорту "Борисполь" с воскресенья, 26 января, начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.

Также сообщается, что в субботу World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

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"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну", – подчеркнули в МОЗ.

Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Китай температура Минздрав пассажиры коронавирус аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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