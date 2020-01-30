В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирус

/ Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

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В международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 30 января, прибыл очередной борт из Китая. В пресс-службе аэропорта нам рассказали, как и кто встречает и проверяет самолеты, которые прибывают из Китая.

Там отмечают, что персонал, задействованный в обслуживании таких рейсов, проинструктирован о порядке действий в случае выявления на борту воздушного судна лиц с признаками инфекционной болезни и укомплектован респираторными масками и резиновыми перчатками.

"Самолет из города Санья осуществил посадку в 12:40. В случае прибытия воздушного судна из Китая после установки трапа первым на борт поднимается дежурный санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте", который подчиняется Минздраву Украины, и это не сотрудник аэропорта "Борисполь". Дежурный опрашивает экипаж и пассажиров о состоянии здоровья, мерит температуру, а также проверяет наличие симптомов, похожих на симптомы вирусных респираторных заболеваний", – рассказали нам в пресс-службе аэропорта.

Процедура одинакова для всех воздушных лайнеров, которые прилетают в Киев из Китая. Например, завтра в терминале D ожидается прибытие самолета компании МАУ из китайского города Санья.

Кстати, на трапах установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором. Все пассажиры, перед тем как попасть в терминал аэропорта, проходят по ним.

"Специалист оценивает ситуацию и, в случае отсутствия на борту больного или подозрения на инфицирование, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и всех необходимых процедур. Или, в случае подтверждения, — дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки. Аэропорт зарезервировал специальные места стоянок для воздушных судов", – поясняют в пресс-службе "Борисполя".

Также аэропорт занимается утилизацией всех отходов и мусора из воздушных судов, которые прилетели в столицу из Китая.

"Действуем строго по технологической инструкции, все с бортов собирается и вывозится на утилизацию", – добавляют в аэропорту.

Напомним, ранее украинка Валерия Русавская, которая работает учительницей английского языка в китайской школе и ведет об этом блог в Twitter, отметила, что в числе причин распространения коронавируса – массовое несоблюдение личной гигиены. По ее словам, 99% людей в Китае не моют руки, харкают везде, кашляют, чихают, не прикрываясь, плюются при разговоре. Девушка рассказала, что власти КНР оперативно отреагировали на вспышку инфекции. По словам Валерии, к карантину в Китае относятся очень серьезно, исключений не делают.

Ранее сайт "Сегодня" пообщался с другой украинкой, которая уже шесть лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей. Женщина рассказала, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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