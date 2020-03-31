В Броварах под Киевом установили палатки перед больницей: врачи объяснили причину

Для людей с подозрением на коронавирус - отдельный коридор - в инфекционное отделение

В разных регионах перед больницами устанавливают временные палатки, с отдельными входами для врачей и пациентов. В частности, "Сегодня" рассказывали об установке палаток в Харькове и области, а также – в Тернопольской области. Чтобы попасть в медучреждение, пациенты проходят проверку. Каждому меряют температуру, дезинфицируют руки и обувь.

"Сегодня" побывали в одном из таких пунктов в городе Бровары, под Киевом.

Здесь палатки стоят на территории центральной районной больницы. При входе проверяют состояние здоровья врачей. Только пройдя предварительное обследование, можно попасть в заведение. Для людей с подозрением на коронавирус – отдельный коридор – в инфекционное отделение.

К палаткам пускают по одному. Врач и волонтер измеряют пациентам температуру, дезинфицируют их обувь и руки. Все здесь работают в защитных костюмах. Осматривают не только потенциально инфицированных коронавирусом, но и посетителей всех отделений.

"Мы разбили палаточный городок, который преследует две основные цели: защитить медицинских работников, отсортировать пациентов с различной ступенью тяжести, и направить их определенными коридорам в те корпуса, куда им нужно", – объяснил доктор медицинских наук Алекандр Кулик.

После первой палатки пациента направляют к другим. И уже оттуда распределяют в инфекционное, хирургическое или торакальное отделение. Каждый коридор имеет свою зону обеззараживания. Процедура дезинфекции занимает не более пяти минут.

"Коврики со стирильныю веществом, где человек вытирает ноги, проходит кварцевание, обрабатываются предметы постоянного пользования. Фиксируем, куда они идут, чтобы вести статистику", – рассказал задействованный в организации работы палаточного городка волонтер.

Тех, кто имеет температуру, в заведение пускают. Но – отдельным коридором, в отдельный шатер.

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"Этим путем пройдет человек, даже если у него температура 39. Ему никто не будет идти навстречу, он будет идти именно по тем кабинетам, где ждут людей с такой температурой", – объясняет волонтер.

"О людях, насчет которых есть определенные подозрения, сразу поступает информация инфекционисту или семейному врачу, специалистам, которые должны осматривать тех людей, у которых, например, температура 37, 37,2, чтобы дать им рекомендации", – объяснил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Тесты на коронавирус в палатке не сделают. Только направят к соответствующему специалисту.

На сегодня в инфекционном отделении Броварской больнице есть двое больных с коронавирусной инфекцией. Это 21-летняя девушка, у которой повторный тест показал отрицательный результат, и мужчина. Он ждет дополнительного теста.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 31 марта, в стране официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 69 новых случаев.

25 марта решением Кабмина режим чрезвычайной ситуации ввели по всей территории Украины.

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