В центр Киева из-за протестов снова стянули силовиков

В Киеве второй день подряд проходят протесты под зданием Верховной Рады. Полиция и нацгвардейцы перешли на усиленный режим в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
"Второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий по массовому участию граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", – говорится в сообщении.
Полиция призвала участников мероприятий проводить акции мирным путем.
Напомним, 17 декабря под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.
В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского.
Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.
Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных.
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