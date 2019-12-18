В центр Киева из-за протестов снова стянули силовиков

Под Радой второй день продолжаются митинги

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве второй день подряд проходят протесты под зданием Верховной Рады. Полиция и нацгвардейцы перешли на усиленный режим в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий по массовому участию граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", – говорится в сообщении.

Полиция призвала участников мероприятий проводить акции мирным путем.

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Напомним, 17 декабря под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.

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В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского.

Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.

Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных.

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