В центр Киева из-за протестов стянули силовиков

В правительственном квартале Киева в четверг, 4 июня, полиция усилила меры безопасности в связи с проведением акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", – говорится в сообщении.

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Также возможно ограничение в центре движение транспорта.

Отметим, что в четверг в Киеве протестуют "евробляхеры".

Как сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews, вдоль дороги возле Кабмина уже припарковано достаточно большое количество автомобилей, возле которых находятся разрозненные группы людей, они готовятся к протестной акции.

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При этом в центре уже усложнено движение и на улице Грушевского наблюдаются пробки.

Что происходит на рынке авто на еврономерах, читайте в нашем материале "Штрафы или новые уступки: что ждет хозяев евроблях после Нового года".

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Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и отсрочила штрафы за евробляхи. Но с конца августа прошлого года и до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров", – в нашем сюжете:

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