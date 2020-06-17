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В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину

17 июня, 09:38

Наталья Руда Наталья Руда

На Банковой планируются акции протеста

Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, где в среду, 17 июня, запланированы акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Протестующих призвали соблюдать общественный порядок.

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Отметим, что на среду запланированы акции протеста политических сил под Офисом президента на улице Банковой.

В тренде
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину

Ранее сообщалось, что полицейские били ногами одного из задержанных рядом со зданием Шевченковского районного суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко. По факту применения силы полицейскими было назначено служебное расследование.

Также новости "Сегодня" писали о протестах "евробляхеров" в центре столицы.

Кроме того, смотрите о протестах под зданием облгосадминистрации в Чернигове:

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Киев протесты Банковая стерненко

Источник: Сегодня

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