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В центре Киева 14 октября ограничат движение: какие улицы перекроют

13 октября, 15:43

Важный футбольный матч принесет некоторые неудобства жителям столицы в районе «Олимпийского»

Фото: facebook.com/olympic.nsc

Фото: facebook.com/olympic.nsc

Пока киевляне ожидают перекрытия проспекта Победы, в центре столицы будет ограничено движение в связи с футбольным матчем Украина – Португалия, который пройдет на "Олимпийском" в понедельник, 14 октября. Об этом сообщили в столичной полиции.

Так, движение автомобилей будет ограничено на следующих направлениях:

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  • с 16:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улице Физкультуры (от Большой Васильковской);
  • с 18:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улицах Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), Жилянской (от Большой Васильковской), Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной);
  • с 23:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улице Большая Васильковская (от Деловой до Жилянской).

Также в полиции предупредили, что будет ограничено движение всех видов транспорта во время марша болельщиков сборной Украины по маршруту: парк Тараса Шевченко -> улица Льва Толстого -> площадь Льва Толстого -> улица Большая Васильковская -> Рогнидинская -> Эспланадная -> Спортивная площадь -> Троицкая площадь -> НСК "Олимпийский".

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Также будет запрещена остановка и парковка транспорта с 06:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улицах Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова), Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградской), Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), Физкультуры (от Большой Васильковской).

А тем временем у городского коммунального транспорта ожидается пополнение – в течение года киевский автопарк пополнится новыми бусами. Сейчас как раз проходит тендер. Выйдут на маршруты новые автобусы, скорее всего, уже в 2020 году.

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Киев улица футбол

Источник: Сегодня

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