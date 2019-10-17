В центре Киева аварийную подпорную стену "укрепили" МАФом

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В самом центре Киева на улице Лютеранской разгорелся скандал. Здесь под видом укрепления подпорной стены по адресу ул. Лютеранская, 7/10, появился большой МАФ.

Подпорная стенка находится как раз в том месте, куда киевляне заходят, чтобы посидеть во дворике, где установлены скульптуры пеликанов. Изваяния птиц, кстати, сделали пленные немцы после Второй мировой войны. Раньше местные жители установили здесь забор и калитку, чтобы оградить поток экскурсий, которые массово водили в их двор киевские экскурсоводы. Теперь возле калитки красуется киоск.

"Подпорная стена долгое время стояла облупленной, с нее сыпалась старая штукатурка. И вот недавно тут появились строители, они отремонтировали лишь часть стены, построили ступеньки и как раз в этом месте поставили свой большой киоск. Большая же часть подпорной стенки стоит и дальше перекошенной и в трещинах", – рассказывает местный житель Игорь Лавретьев.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Странным ремонтом и непонятным МАФом уже заинтересовались в Киевской городской государственной администрации.

"Мы уже отправили запросы в ГАСК, департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных ресурсов КГГА. Разбираемся в ситуации. Если у собственников нет привязки к адресу и всех других разрешительных документов, мы будем демонтировать данный объект. Сейчас выясняем все детали", – рассказал сайту "Сегодня" Татрас Панчий, начальник управления контроля за благоустройством КГГА.

Ранее сообщалось, что на улице Пушкинской в центре Киева киоск перегородил велосипедную дорожку. После разразившегося в социальных сетях скандала МАФ демонтировали, однако на велодорожке стали парковать автомобили.

Напомним, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФыв Киеве, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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