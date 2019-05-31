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ФОТОФАКТ. В центре Киева часть сквера превратили в свалку

31 мая, 14:59

Зеленую зону засыпали строительными отходами и мусором

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В центре Киева часть сквера превратили в настоящую свалку. Речь идет об участке Владимирского проезда, который расположен ближе к памятнику княгине Ольге.

Там зеленую зону засыпали строительными отходами и мусором. Случайно зашедшие сюда киевляне и гости города просто в шоке от увиденной картины, ведь всего лишь в нескольких десятках метров находятся такие достопримечательности, как София Киевская и Михайловский Златоверхий собор.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Пока что не известно, кто именно является балансодержателем этой территории. Она не огорожена, а на дереве там можно увидеть объявление об утерянном мобильном телефоне.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. 


Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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Тег Киев, мусор, парк

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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