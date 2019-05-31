ФОТОФАКТ. В центре Киева часть сквера превратили в свалку
Зеленую зону засыпали строительными отходами и мусором
В центре Киева часть сквера превратили в настоящую свалку. Речь идет об участке Владимирского проезда, который расположен ближе к памятнику княгине Ольге.
Там зеленую зону засыпали строительными отходами и мусором. Случайно зашедшие сюда киевляне и гости города просто в шоке от увиденной картины, ведь всего лишь в нескольких десятках метров находятся такие достопримечательности, как София Киевская и Михайловский Златоверхий собор.
Пока что не известно, кто именно является балансодержателем этой территории. Она не огорожена, а на дереве там можно увидеть объявление об утерянном мобильном телефоне.
Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти.
Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.
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