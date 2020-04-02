В центре Киева гулял голый мужчина без маски (видео)

В столице сегодня днем, 2 апреля, водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.

"Злостный нарушитель карантина. Гуляет по улице, причем без маски", – шутят пользователи социальных сетей.

В полиции Шевченковского района нам сообщили, что голого мужчину, который гулял среди машин по Европейской площади, задержали правоохранители.

"Сейчас мужчина находится в территориальном управлении полиции Шевченковского района на улице Прорезной. С ним общаются правоохранители, чтобы выяснить причины его странного поступка. После этого будет определена правовая квалификация действий мужчины", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

Там пока не смогли сообщать ни возраст мужчины, ни мотивы его поступка, а также состоит ли он на учете у психиатра.

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Напомним, недавно на Голосеевском проспекте в Киеве произошел необычный случай. Там неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!".

Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

Недавно в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как его доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.

Тем временем по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

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