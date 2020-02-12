В центре Киева и на въезде в столицу протестуют перевозчики: что происходит

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В центре Киева под зданием Кабинета министров, а также на въезде в город со стороны Бориспольской трассы в среду, 12 февраля, проводят акцию протеста международные перевозчики. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Сообщается, что водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.

По предварительным данным, водители заблокировали одну из полос на Бориспольском шоссе, где припаркованы более полусотни грузовиков.

Видео: Kievmap

Кроме того, под Кабмином также припаркованы несколько десятков грузовиков. Как сообщает УНН, с самого утра к зданию правительства сходятся люди, у некоторых из них в руках – транспаранты с надписями "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений". Также на месте находятся и сотрудники полиции.

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Движение в центре Киева немного усложнено.

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Отметим, что на 11:00 12 февраля запланировано заседание Кабмина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.

Также мы сообщали о том, что Министерство цифровой трансформации показало признаки вопиющей коррупции в строительном реестре.

На следующих президентских выборах граждане Украины получат возможность электронного голосования, с помощью смартфонов и компьютеров. Уверенность в этом выразил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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