В центре Киева и на въезде в столицу протестуют перевозчики: что происходит

В центре Киева под зданием Кабинета министров, а также на въезде в город со стороны Бориспольской трассы в среду, 12 февраля, проводят акцию протеста международные перевозчики. Об этом сообщает канал "112 Украина".
Сообщается, что водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.
По предварительным данным, водители заблокировали одну из полос на Бориспольском шоссе, где припаркованы более полусотни грузовиков.
Кроме того, под Кабмином также припаркованы несколько десятков грузовиков. Как сообщает УНН, с самого утра к зданию правительства сходятся люди, у некоторых из них в руках – транспаранты с надписями "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений". Также на месте находятся и сотрудники полиции.
Движение в центре Киева немного усложнено.
Отметим, что на 11:00 12 февраля запланировано заседание Кабмина.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.
Также мы сообщали о том, что Министерство цифровой трансформации показало признаки вопиющей коррупции в строительном реестре.
На следующих президентских выборах граждане Украины получат возможность электронного голосования, с помощью смартфонов и компьютеров. Уверенность в этом выразил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
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