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В центре Киева может исчезнуть панно 60-х годов

29 мая, 09:01

Мозаика скроется за террасой ресторана

Фото: Рита Дудина/Facebook
Фото: Рита Дудина/Facebook.

В Киеве мозаичное панно 60-ых годов на бульваре Леси Украинки, 24, вскоре может быть скрыто от глаз жителей и гостей столицы. Так, владельцы одного из ресторанов ранее закрывали мозаику летней площадкой, однако сегодня там проходит капитальное строительство, а сезонная терраса превратится в постоянную. Об этом сообщила на своей странице в Facebook киевлянка Рита Дудина.

"Да глотали мы ваше модернистское панно! Кого тегать? Бульвар Леси Украинки, ресторан "Марокана" расширяется — теперь не сезонно, а навечно", - написала Дудина, опубликовав фото строительства.

Напомним, что на здании по бульвару Леси Украинки расположено мозаичное панно художников Ларисы Мищенко и Анатолия Гайдамаки, созданное в 1960-х.

Несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (пр. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно они не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

Также мы писали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.


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Тег Киев, рисунок, бульвар Леси Украинки

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Источник:

Сегодня

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