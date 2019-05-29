В центре Киева может исчезнуть панно 60-х годов

Мозаика скроется за террасой ресторана

Фото: Рита Дудина/Facebook.

В Киеве мозаичное панно 60-ых годов на бульваре Леси Украинки, 24, вскоре может быть скрыто от глаз жителей и гостей столицы. Так, владельцы одного из ресторанов ранее закрывали мозаику летней площадкой, однако сегодня там проходит капитальное строительство, а сезонная терраса превратится в постоянную. Об этом сообщила на своей странице в Facebook киевлянка Рита Дудина.

"Да глотали мы ваше модернистское панно! Кого тегать? Бульвар Леси Украинки, ресторан "Марокана" расширяется — теперь не сезонно, а навечно", - написала Дудина, опубликовав фото строительства.











Напомним, что на здании по бульвару Леси Украинки расположено мозаичное панно художников Ларисы Мищенко и Анатолия Гайдамаки, созданное в 1960-х.

Несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (пр. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно они не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

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