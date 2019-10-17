В центре Киева на крыше дома, где жила Ахматова, появилась пристройка

После скандала вокруг стройки на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева жители столицы обратили внимание на еще одну постройку – уже на крыше дома на улице Марии Заньковецкой.
Как сообщила на своей странице на Facebook экс-начальник отдела градостроительства и архитектуры Киевского городского совета Наталья Искоростенская, пристройка появилась на крыше дома №7, в котором в начале прошлого века проживала поэтесса Анна Ахматова. При этом она уточнила, что данный дом – памятник архитектуры.
Ранее многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6г в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами. Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.
Напомним, в прошлом году в Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.
Также смотрите в видео, законно ли пристраивать балконы величиной с комнату:
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