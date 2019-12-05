В центре Киева на территории заповедника нашли огромное осиное гнездо

На территории заповедника размещалась конструкция старой кассы, в которой и нашли гнездо

Фото: Вадим Кириленко/Facebook

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В Киеве на территории Национального заповедника "София Киевская" обнаружили огромное осиное гнездо в конструкции старой кассы.

"На территории заповедника размещалась конструкция старой кассы, в которой продавали ранее входные билеты для туристов. Конструкция кассы функционировала несколько лет возле Софийской колокольни. В последние годы она уже не использовалась и хранилась на хозяйственном дворе. Комиссия ее списала для утилизации, чтобы сдать на металлолом. Рабочие ее разобрали и под обшивкой крыши обнаружили покинутое жилище", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская" по реставрационным и хозяйственным работам.

По его словам, дикие осы или пчелы построили себе соты под потолком кассы на площади одного квадратного метра. Кассирам, которые работали в этой кассе, явно повезло не встретиться с осами во время продажи билетов.

"Судя по всему, под потолком кассы проживала целая колония диких ос. Конструкцию уже демонтировали и передали на металлолом", – добавляет Кириленко.

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