В центре Киева начали строить "карманы" для автотранспорта

Сегодня, 16:04

Один из таких "карманов" будет на пересечении Большой Васильковской и Саксаганского


Фото: Facebook КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Фото: Facebook КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Фото: Facebook КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала обустройство парковочных карманов в Печерском районе столицы.

 Об этом рассказывает КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор" на странице в Facebook.

"Учитывая количество автомобильного транспорта на улицах столицы, киевлянам хотелось бы иметь больше таких мест для парковки, но найти место для их обустройства на существующей улично-дорожной сети, которое бы соответствовало всем нормативным требованиям, довольно сложно", — говорится в сообщении.

Парковочные карманы обустроят исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара и убирать зеленые насаждения для установки парковочных мест не будут.

Также они рассказывают, что работа по обустройству таких "карманов" будет продолжаться, и количество парковочных мест увеличится. Первые "карманы" появились на улице Богдана Хмельницкого.

Напомним, что ранее мы сообщали о начале работ по обустройству парковочных карманов. С августа 2018 года весь неправильно припаркованный транспорт будут принудительно эвакуировать на штрафные площадки.

Также хотим напомнить о том, что водителей ждут новые штрафы за неправильную парковку. Штрафы станут значительно выше, а следить за порядком начнут специальные инспекторы.
парковка, печерск, киевавтодор, карман
Источник:

"Сегодня"

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