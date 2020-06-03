В центре Киева обнаружили озеро в форме кота (фото)

Киевраде предлагают выкупить землю из частной собственности и устроить там парк

Киевляне поддержали петицию о создании парка мечты в центре Киева. Его достопримечательностью станет необычное озеро – в форме кота.

Как сообщает "Вечерний Киев", парковый вопрос рассматривали на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Участок, на котором предлагают создать парк, находиться на улице Антоновича 52-54 – на месте бывшего трамвайного депо. Он пустует много лет. Попытка ее застройки закончилась неудачно, а на месте вырытого котлована образовалось озеро в форме кота. По словам инициатора петиции Галины Ястребовой, там уже поселились утки.

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"Парк в таком месте пригодится всем киевлянам. Во-первых, он находится рядом с ст.м. Олимпийская, поэтому добираться удобно с любого уголка Киева. Во-вторых, эта центральная часть города имеет одну из самых плотных застроек, и рекреационное место там нужно, как воздух. В-третьих, природа уже сама позаботилась о том, чтобы создать там озеро – нам надо только все должным образом упорядочить", – пишет инициатор петиции.

Владелец этого участка – французская компания. А значит, для создания парка участок придется выкупить.

Также новости "Сегодня" писали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фотозоны, площадку, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

Вместе с тем в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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