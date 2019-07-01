В центре Киева откопали древнее строение из плинфы

Сооружение может быть Софийскими воротами с церковью

Фото: facebook.com/SophiaKyiv.

На территории Национального заповедника "София Киевская" начались сезонные археологические находки. Уже через несколько дней после старта работ археологи заявили о грандиозном открытии: наткнулись на монументальное сооружение ХII века из плинфы — обожженного кирпича, который использовался при строительстве во времена Киевской Руси! Раскопки ведутся в Митрополичьем саду, в нескольких метрах от Софийского собора.

"Теперь сантиметр за сантиметром мы будем открывать то, чего никто из ныне живущих не видел. Ориентировочная площадь сооружения — около 100 квадратных метров. Возможно, это Софийские ворота с надвратной церковью, вроде Золотых ворот. А, возможно, и что-то другое. Вскоре будем знать больше", — рассказал один из археологов Тимур Бобровский.

Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Отметим, что, согласно предыдущим исследованиям, Софийские ворота (часть оборонительных сооружений времен князя Владимира) размещались в районе пересечения нынешних улиц Владимирской и Большой Житомирской, то есть немного дальше "Софии". В 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, здесь даже были обозначены красным кварцитом фундаменты сооружения. Но как бы там ни было, столь древняя находка — это уникальное открытие, позволяющее больше узнать о жизни Киева и киевлян много веков назад.

МОНЕТА, ПЕЧАТЬ И БУЛАВКА. А первой находкой этого сезона стала монета "полушка" 1721 года — времен Петра І. Ее нашли на небольшой глубине, всего около 15—20 см. На реверсе монеты можно рассмотреть титул царя "ВРП" (Всея России Повелитель). Отметим, что в интернете такие продают по цене от 60 до 600 грн.

Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Но "София Киевская" уже не впервые преподносит сюрпризы. В последнее время тут было сделано немало удивительных открытий во время археологических раскопок. Так, в прошлом сезоне эксперты исследовали место провала грунта недалеко от собора и подземелья. Обнаружили подвесную свинцовую печать, которой скрепляли документы князья или высокопоставленные духовные лица времен Киевской Руси. На одной из ее сторон был изображен святой Георгий — небесный покровитель Ярослава Мудрого, поэтому рассматривали и версию, что печать могла принадлежать именно ему. Также была найдена заготовка ХІ—ХІІ века для изготовления таких печатей, а еще старинные монеты, фрагменты керамики и другое. Самым древним артефактом тогда оказалась бронзовая посоховидная булавка Х века.

Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Ранее мы сообщали, что в Вышгороде на территории историко-культурного заповедника во время ремонта музейного здания 1947 года постройки обнаружили древнее жилище гончара времен Киевской Руси. "Сегодня" разведали, что нашли во время раскопок и что планируют делать с древним жилищем.

Также в Киеве на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска нашли клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики. По просьбе "Сегодня" археологи оценили предметы, их подлинность сомнений не вызывает, но вот как клад попал в то место, где его нашли, остается загадкой.

Тем временем, в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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