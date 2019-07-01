Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В центре Киева откопали древнее строение из плинфы

1 июля, 10:53

Сооружение может быть Софийскими воротами с церковью

Фото: facebook.com/SophiaKyiv
Фото: facebook.com/SophiaKyiv.

На территории Национального заповедника "София Киевская" начались сезонные археологические находки. Уже через несколько дней после старта работ археологи заявили о грандиозном открытии: наткнулись на монументальное сооружение ХII века из плинфы — обожженного кирпича, который использовался при строительстве во времена Киевской Руси! Раскопки ведутся в Митрополичьем саду, в нескольких метрах от Софийского собора.

"Теперь сантиметр за сантиметром мы будем открывать то, чего никто из ныне живущих не видел. Ориентировочная площадь сооружения — около 100 квадратных метров. Возможно, это Софийские ворота с надвратной церковью, вроде Золотых ворот. А, возможно, и что-то другое. Вскоре будем знать больше", — рассказал один из археологов Тимур Бобровский.

Фото: facebook.com/SophiaKyiv
Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Отметим, что, согласно предыдущим исследованиям, Софийские ворота (часть оборонительных сооружений времен князя Владимира) размещались в районе пересечения нынешних улиц Владимирской и Большой Житомирской, то есть немного дальше "Софии". В 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, здесь даже были обозначены красным кварцитом фундаменты сооружения. Но как бы там ни было, столь древняя находка — это уникальное открытие, позволяющее больше узнать о жизни Киева и киевлян много веков назад.

МОНЕТА, ПЕЧАТЬ И БУЛАВКА. А первой находкой этого сезона стала монета "полушка" 1721 года — времен Петра І. Ее нашли на небольшой глубине, всего около 15—20 см. На реверсе монеты можно рассмотреть титул царя "ВРП" (Всея России Повелитель). Отметим, что в интернете такие продают по цене от 60 до 600 грн.  

Фото: facebook.com/SophiaKyiv
Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Но "София Киевская" уже не впервые преподносит сюрпризы. В последнее время тут было сделано немало удивительных открытий во время археологических раскопок. Так, в прошлом сезоне эксперты исследовали место провала грунта недалеко от собора и подземелья. Обнаружили подвесную свинцовую печать, которой скрепляли документы князья или высокопоставленные духовные лица времен Киевской Руси. На одной из ее сторон был изображен святой Георгий — небесный покровитель Ярослава Мудрого, поэтому рассматривали и версию, что печать могла принадлежать именно ему. Также была найдена заготовка ХІ—ХІІ века для изготовления таких печатей, а еще старинные монеты, фрагменты керамики и другое. Самым древним артефактом тогда оказалась бронзовая посоховидная булавка Х века.

Фото: facebook.com/SophiaKyiv
Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Ранее мы сообщали, что в Вышгороде на территории историко-культурного заповедника во время ремонта музейного здания 1947 года постройки обнаружили древнее жилище гончара времен Киевской Руси. "Сегодня" разведали, что нашли во время раскопок и что планируют делать с древним жилищем.

Также в Киеве на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска нашли клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики. По просьбе "Сегодня" археологи оценили предметы, их подлинность сомнений не вызывает, но вот как клад попал в то место, где его нашли, остается загадкой.

Тем временем, в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, раскопки, софия киевская

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева откопали древнее строение из плинфы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом откопали усадьбу древнего гончара

6 июня, 09:38

Жилище времен Киевской Руси в Вышгороде обещают реконструировать уже к середине ноября

Раскопкам на Почтовой площади в Киеве дали статус памятника нацзначения

22 мая, 16:39

Не так давно раскопки в центре столицы затопило из-за дождей

Новый туристический сезон открыли в заповеднике "Каменная Могила"

7 апреля, 10:35

Среди приазовских степей находится одно из самых загадочных мест Украины

В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков

2 апреля, 12:03

Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

Филарет: Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Президент внес в Раду два неотложных законопроекта

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Перед ним вставали на колени даже зеки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь