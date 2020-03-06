В центре Киева перекроют пешеходный мост

На Парковом мосту будут ремонтировать элементы противовеса у опоры, где в прошлом году произошло обрушение

В Киеве с 8:00 10 марта по 23:00 12 марта на Парковом пешеходном мосту, который соединяет правый берег и Труханов остров, временно перекроют проход и проезд велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса у опоры №3. Больше всего пользователей этого моста – в выходные, поэтому ремонт выполнять в будни. И до следующих выходных работы должны закончить", - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году в начале августа на Парковом пешеходном мосту произошел обвал конструкций. Падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло как раз на опоре №3, этот прогон является несудоходным. Также сообщалось, что есть реальная угроза обрушения второй части противовеса, а центральный прогон моста деформируется под собственным весом.

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Отметим, что столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня 2019 года от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение и состояние аварийного моста Патона.

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