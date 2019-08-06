/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В центре Киева по ночам устраивают гонки: рев мотоциклов и авто довел жителей до отчаяния Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81 2019-08-06T09:00:00+03:00 Другие новости В конце прошлой неделе местные жители устроили акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме

Жители центра города доведены до отчаяния из-за гонок на дорогах, которые устраивают мотоциклисты и автомобилисты в ночное время. В полиции говорят, что проблема решится, когда заработает фото- и

видеофиксация нарушений.

НЕТ ЖИЗНИ. Киевляне говорят, что в настоящую гоночную трассу превратился столичный бульвар Леси Украинки. В конце прошлой недели жители даже устроили очередную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме. Часть дороги перекрыли легковушкой, увешав ее плакатами с надписями "Мы хотим спать", "Нет гонкам на бульваре", "Тишина — наше право". Одна из жительниц бульвара, Анастасия Задеряка, недавно написала пронзительный пост и попыталась донести суть проблемы до различных автомотосообществ.

"Происходит террор местных жителей со стороны отдельных мотоциклистов, реже — автомобилистов. От недосыпа у меня начали сильно трястись руки. Я начала совершать серьезные ошибки на работе. Головная боль стала моим постоянным спутником... Даже при закрытых окнах у меня вибрирует постель, когда мимо проносится байк. А у кого-то дома маленькие дети, младенцы, которые просыпаются и потом очень долго не могут успокоиться. Они начинают болеть", — описала происходящее женщина и обратилась с просьбой найти какое-то решение.

Но взгляды мотоциклистов на происходящее разделились. Некоторые посочувствовали и осудили громких собратьев. Но многие отреагировали в стиле "ваши проблемы", посоветовав жителям переезжать жить за город или идти к врачу.

Киевляне из других районов сообщают о том, что подобные ситуации возникают и на других улицах города.

"У нас на Мечникова облюбовали "стометровку" от метро "Кловская" до Кловского спуска. Копов вызывал, но сделать они ничего не смогли", — говорит местный житель Александр.

Заезды устраивают и на бул. Перова, и на других улицах.

МЕРЫ. Полиция пока бессильна и в борьбе с превышением скорости, и с нарушением тишины в ночное время. С одной стороны, максимально разрешенная скорость в городе на большинстве улиц до 50 км/ч. С другой — есть ограничения по контролю.

"У нас есть перечень улиц, где патрульные могут приборами TruCam осуществлять контроль за скоростью движения. Бульвар Леси Украинки не попадает в этот перечень (в списке — просп. Победы, Соборности, Бажана, Броварской, ул. Саперно-Слободская, Борщаговская, Столичное и Набережное шоссе. — Авт.). Поэтому привлечь пока водителей к админответственности за превышение скорости мы не можем. Когда перечень будет расширен или когда будет введена фото-, видеофиксация в автоматическом режиме, проблема решится", — говорят в патрульной полиции Киева.

О нарушении тишины здесь говорят:

"Действительно, есть нормы, по которым запрещено шуметь после 22 часов. Но чтобы задокументировать такое правонарушение, нужны не только показания двух свидетелей — уровень шума должен также быть зафиксирован спецприбором шумометром. В распоряжении патрульных таких нет, но они есть у других госструктур".

Проблема еще и в том, что поймать на горячем гонщика непросто. Пока правоохранители приезжают на место, нарушителей уже и след простыл.

Жители бульвара Леси Украинки просят установить на проезжей части возле их домов устройства принудительного снижения скорости — "лежачих полицейских". Но по нормам такие можно укладывать не везде. Среди исключений — магистральные улицы города, к такой категории относится и этот бульвар. К тому же тут среди противопоказаний — наличие уклона дороги. В КП "Центр организации дорожного движения" пообещали "Сегодня" подумать над другими путями решения проблемы людей.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад каждую пятницу и субботу в разных концах Киева поздним вечером проходили нелегальные гонки на машинах. Сборища проходили на Окружной или в другом отдаленном уголке города, а также гоняли прямо на парковках около супермаркетов.

Также гоняли и на областных трассах.

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