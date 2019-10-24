В центре Киева починили необычные уличные часы

Часы находятся на здании Киеврады и раз в час играют гимн столицы

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На здании киевской мэрии (Крещатик, 36) запустили часы, которые не работали с 2017 года.

"Часы электронно-механические. Мы их запустили сегодня. Установили стрелки и часовой механизм, поменяли всю внутреннюю начинку. Часы не работали два года, с 2017 года, когда начался ремонт на первом этаже здания мэрии. Теперь запустили. Почистили, покрасили установим подсветку. Будут ходить нормально, можете сверять время", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Сухомлинов, директор департамента фасадно-башенных и уличных часов киевского часового завода.

Департамент обслуживает по Киеву более 10 фасадных и башенных часов, например, на башнях кукольного театра в Крещатом парке. Их недавно тоже отремонтировали.

Ремонт часов на здании Киеврады обошелся в 19 тысяч гривен. Часы с боем и перезвоном мелодии официального гимна Киева "Як тебе не любити, Києве мій". Она играет каждый час, кроме ночного времени.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Напомним, в декабре 2018-го в Киеве завершилась реконструкция Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, который почти полностью выгорел во время Революции достоинства. Заключительной частью восстановительных работ стали главные часы Украины, расположенные на 24-метровой высоте Дома профсоюзов. Их включили впервые после трагических событий 2014 года. Новое электронное табло стало больше предыдущего, а также циклическим. А еще недавно мы совершили небольшое "путешествие по времени" и нашли в центре столицы уникальные и необычные часы.

Также мы рассказывали, что одесская мастерица Наталья Белоусова создает различные поделки из дерева и металла. Среди них — необычные настенные и настольные часы. Мастерица признается, что первая миниатюра с часами под названием "Английский парк" открыла для нее новое направление в творчестве и подтолкнула к дальнейшему развитию.

Кстати, знаменитые астрономические часы в центре Праги открылит после нескольких месяцев реставрации. Последний раз уникальный 600-летний экспонат ремонтировали после Второй мировой войны.

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