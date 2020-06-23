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В центре Киева под КГГА митингуют медики (видео)

23 июня, 10:35

Наталья Руда Наталья Руда

Протестующие врачи говорят об отсутствии финансирования

В Киеве во вторник, 23 июня, под зданием городской государственной администрации (КГГА) протестуют медики. Сотрудники столичного центра перинатальной медицины и центра микрохирургии глаза вышли на акцию протеста с требованием возобновить финансирование медицинских учреждений. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Протестующие врачи говорят, что их финансировали до конца мая, а на сегодняшний день они не получили ни аванса, ни зарплаты. Кроме того, медики требуют перейти на государственное финансирование, а не коммунальное.

Видео: PavlovskyNews

В прошлом месяце в Киеве протестовали медики психиатрической лечебницы Павлова. Они выстроились вдоль улицы Елены Телиги, требуя возобновить финансирование учреждения. Кроме того, в апреле протестовали и медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе. Митингующие заявили, что отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

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Киев КГГА протест медики

Источник: Сегодня

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