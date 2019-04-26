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ФОТОФАКТ. В центре Киева появилась цветная "зебра"

26 апреля, 15:26

По словам коммунальщиков, на брусчатке плохо держались обычные краска и пластик

Фото: facebook.com/kievavtodor
Фото: facebook.com/kievavtodor.

В центре Киева коммунальщики закончили обустраивать цветной пешеходный переход на улице Михаила Грушевского. Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", цветная "зебра" сделана с использованием ФЭМов красно-белого цвета.

"На идею использования на пешеходных переходах вместо краски ФЭМов красного и белого цветов дорожников натолкнули физические характеристики покрытия из брусчатки, ведь на нем плохо держится краска и пластик, и дорожная разметка пешеходного перехода быстро изнашивается и постоянно нуждается в восстановлении", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.


Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

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Тег Киев, переход, киевавтодор

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