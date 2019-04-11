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В центре Киева появилась новая необычная мини-скульптура

Сегодня, 13:10

Мини-скульптура появилась на фасаде одного из домов на Ярославовом Валу

Фото: yuliabevzenko.com/shukai
Фото: yuliabevzenko.com/shukai.

Сегодня, 11 апреля, в Киеве открыли 14-ую мини-скульптуру из проекта "Шукай!" в виде миниатюрных Золотых ворот. Перед открытием собравшимся киевлянам и тем, кто следит за развитием этого проекта "Шукай!", показали чудесный уличный спектакль. Мини-скульптура появилась на фасаде одного из домов на Ярославовом Валу, 21/20а недалеко от станции метро "Золотые ворота".

Девушки, одетые в костюмы стилизованные под средневековые, в шуточной форме рассказали и показали, как строились древние Золотые ворота. Например, как древние киевляне решали, какой будет высота, сколько будет толщина стен, какой храм над ними построят, а также как, кто и когда проедет под сводами арок древних ворот. Даже дождь не помешал открытию скульптуры.

Напомним, инициатор и автор проекта "Шукай" – киевский гид Юлия Бевзенко.

Ранее мы писали, что в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. 

Отметим, что мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города.

Также сообщалось, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

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Тег Киев, скульптура, мини-скульптура

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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