Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

В центре Киева появились новые арт-объекты – фото

2 сентября, 19:52

Василий Михальчук

Вход в театр «охраняют» такса и аисты

Возле здания киевского Академического Молодого театра, на улице Прорезная, 17 установили яркие арт-объекты из металла.

Так, вход в учреждение теперь охраняет симпатичная такса на железной цепи. Рядом со входом расположились два аиста – символы семейного уюта, благополучия и согласия. А театр – это тоже семья. По словам руководителя PR-отдела Молодого Оксаны Пурик, скульптуры изготовили умельцы театра, в частности слесари, которые любят работать с металлом.

Бюджетных денег на установку скульптур не тратили. Имена новым жителям пока не придумали. Но руководство театра уже подумывает провести конкурс, на котором выберут имена ярким арт-объектам.

Киевлянам и гостям города новые символы театра понравились.

"Мой ребенок трет ухо милой собачке и верит, что она принесет ему удачу", – рассказала нам киевлянка Ольга Качур.

Напомним, в парке "Позняки" посетители любуются танцующей парой. Мужчина и женщина из металла застыли в ритме танго. Костюм танцора украшают белые цветы, а на платье танцовщицы – цветы красного цвета. Рядом с ними – вешалка с платьем, что ярко блестит на солнце.

Ранее "Киевзеленстрой" подвел итоги конкурса на лучшую дворовую клумбу столицы среди жителей многоквартирных домов.

Не обошлось в парках и без плохих новостей. В спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев скульптура Такса арт-объект

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фото
Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фотоДругие новости
Количество
Количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз – ГСЧСДругие новости
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)Украина
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентября
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентябряКуда пойти
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловле
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловлеДругие новости
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимость
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимостьДругие новости

Новости партнеров

Loading...