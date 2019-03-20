В центре Киева появился бронзовый компьютер
13-ая мини-скульптура появилась на фасаде здания по улице Ярославов Вал
В Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.
"Это первая мини-скульптурка из проекта "Шукай!", которую мы устанавливаем в этом году. На Ярославовом валу появился технический символ Киева – первый в Европе компьютер. Или как его называли – первая малая электронно-вычислительная машина (МЭВМ). Он был создан в столице в Институте электротехники под руководством академика Сергея Лебедева", – рассказывает "Сегодня" Юлия Бевзенко, автор проекта "Шукай!".
На открытии символа города вспоминали историю создания первой киевской ЭВМ. Ее разработку начали в 1948 году, а первый запуск состоялся в ноябре 1950. Эксплуатация вычислительной машины проводилась круглосуточно с 1952 по 1956 годы. Киевский компьютер занимал огромную площадь в 60 квадратных метров. Он состоял из 6000 электровакуумных ламп. Компьютер находился в двухэтажном здании на территории Феофании.
"Это очень интересный символ для Киева. Не котлета, не сухое варенье, а именно то, что создавалась умами киевских ученых. Это как память о них! Память о том, что они могли и могут создавать такие уникальные разработки", – добавляет Юлия Бевзенко.
Напомним, мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города.
Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева появился бронзовый компьютер". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заложники обслуживающей компании: киевляне платят многотысячные штрафы
Компания по обслуживанию ЖК установила шлагбаум и не пускает во двор владельцев квартир
Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn
Столичные власти с "Укрзализныцей" отрабатывают проект по обновлению пригородного сообщения