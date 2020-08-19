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В центре Киева появился новый мурал: Лобановский пробивает "сухой лист" (фото)

19 августа, 16:43

Александр Марущак Александр Марущак

На углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной нарисовали легендарного тренера

В центре Киева, на углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной, появился новый мурал под названием "Угловой". Рисунок сделан на углу дома. На нем изображен футболист в "динамовской" форме, который готовится ударить по мячу из угловой отметки футбольного поля, возле флажка. Интересно, что через дорогу расположен НСК "Олимпийский" и футболист "пробивает" в сторону стадиона.

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Прохожие с интересом рассматривают новый рисунок.

Почти все уверены, что художник изобразил легендарного футболиста и футбольного тренера Валерия Лобановского, в тот момент, когда он выполнил свой легендарный угловой удар под названием "сухой лист". Прием назвали "сухим листом" за тонкость, закрученность и сложность полета мяча. Лобановский пускал мяч по очень крутой траектории — в итоге мяч опускался за спиной вратаря под перекладину. Этот удар долгое время никто не мог повторить.

"Рисунок очень крутой. Он появился тут неделю назад. Я уже его сфотографировал и разослал фото всем друзьям, которые увлекаются футболом. Круто, что теперь все болельщики, которые идут на стадион от метро "Дворец спорта", будут видеть Василича, и вспоминать его классную игру", – рассказал нам киевлянин Игорь.

В кафе, которое расположено в здании, говорят, что рисунок нарисовал художник по их заказу. Там подтверждают, что нарисован именно Валерий Лобановский. Кто нарисовал новый мурал – остается загадкой.

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Ранее на Троещине в Киеве испортили мурал с котом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой.

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Киев мурал лобановский

Источник: Сегодня

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