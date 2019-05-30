В центре Киева появился яркий мурал с зайцами

На рисунке изображены герои комедии "За двумя зайцами"

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В арке на Андреевском спуске появился яркий мурал с зайцами. Точнее, героев легендарного кинофильма и пьесы Михаила Старицкого "За двумя зайцами" художница из Одессы превратила в симпатичных ушастых животных.

Тут есть заяц-Голохвастов в смокинге и с морковкой в зубах, с цилиндром на голове и с букетом роз в руках, а также один из его приятелей с гитарой в руках. Есть здесь и легендарная зайчиха-Проня, читающая книгу на диване, и три ее тетушки, собирающие сплетни и новости по городу.













Картину нарисовала художница Леся Верба, щедро украсив ее яркими сочными цветами. Теперь в арке не протолкнуться из-за желающих сфотографироваться на фоне зайчиков.

Кроме прочего, мурал в арке служит еще и как информационный указатель. На нем стрелочками указано, где находится Пейзажная аллея и Аллея Влюбленных, а также в какую сторону идти, чтобы попасть на Владимирскую горку и на новый пешеходный мост. Плохо только что на самом Андреевском спуске нет указателей, информирующих туристов, куда идти дальше. Чтобы пойти дальше правильно, им нужно пересечь спуск и идти по обновленной Аллее художников к Владимирской горке.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Зои Космодемьянской, 14/18, за пять дней нарисовали портрет Симона Петлюры, украинского политдеятеля. Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к его 140-му дню рождения. На мурал художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Также в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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