В центре Киева появится необычный сквер с фонтаном и качелями (фото)

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 86 создадут необычный дизайнерский сквер. Эту зеленую зону, несмотря на то, что она находится на оживленной улице, не все замечают, пробегая мимо. Однако сквер имени Петра Болбочана является тем местом, которое сможет спрятать горожан от шума города и повседневных дел, говорят в "Киевзеленстрое".

Капитальный ремонт зеленой зоны запланирован на площади 1,29 га. Ремонтные работы планируется начать уже к концу весны 2020 года. А сейчас в "Киевзеленстрое" опубликовали предпроектную визуализацию новых объектов, которые хотят установить в сквере.

"Архитектурные решения должны стилистически подчеркнуть красоту сквера и его расположения. Предлагается совместить плавные линии дорожек, дизайнерские скамейки и навесы, озеленение и фонтан. В частности, предусмотрено устроить тротуарное покрытия из ФЭМ, установить игровые площадки для детей, восстановить 7000 кв. м газонов, отремонтировать подпорные стенки. В сквере есть фонтан, который также нуждается в ремонте, а следовательно – современных технологиях и идеях" – сообщили в зеленом ведомстве столицы.

Также капитальный ремонт предусматривает устройство освещения, полива-оросительной системы, установку видеонаблюдения.

Напомним, ранее сквер носил имя Косиора и был переименован решением Киеврады в ноябре 2017 года.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие месяцы в Сырецком парке запустят светомузыкальный фонтан, который будет "петь" детские песни. А еще в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. В частности, о ней упоминается в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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