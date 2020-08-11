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В центре Киева просел грунт и вырос "мини-Стоунхендж" (фото)

11 августа, 06:41

Александр Марущак , Наталья Руда

На аллее влюбленных сорвали плитку и проводят ремонт

На недавно благоустроенной в Киеве аллее влюбленных, которая находится между новой лестницей от Пейзажной аллеи и тянется к Андреевскому спуску, начался внезапный ремонт. Здесь строители сорвали плитку, которой была вымощена аллея, и выстроили ее пирамидками, заняв почти всю площадь аллеи. В выходные туристам и гуляющим тут киевлянам пришлось обходить горы камней.

"Это, конечно, треш какой-то. Только недавно здесь все отремонтировали и уже снова все перекопали. Создали "мини-Стоунхендж", только в центре Киева", – рассказала нам киевлянка Виктория.

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Рабочие пояснили нам, почему на аллее влюбленных начался внезапный ремонт.

"В этом месте произошло проседание грунта. Плитка просела и это заметили городские чиновники. После дождей тут собиралось много воды, огромные лужи. Нам поручено все исправить. Площадь проседания мы выровняем и вернем плитку на место. Думаем, что сможем управиться с этой работой до среды", – рассказал сайту "Сегодня" один из рабочих, с которым удалось поговорить на месте выполнения работ.

Напомним, что в Киеве началась реконструкция легендарной Пейзажной аллеи, которая должна была стартовать еще в марте этого года, но ее начало перенесли из-за карантина.

Также новости "Сегодня" писали о реконструкции Киевского зоопарка.

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Киев ремонт коммуналка

Источник: Сегодня

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