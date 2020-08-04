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В центре Киева прошел митинг против сетей 5G (фото, видео)

4 августа, 12:43

Наталья Руда Наталья Руда

Немногочисленные участники акции протеста заявили, что "излучение" 5G опасно для людей

В центре Киева во вторник, 4 августа, прошел митинг противников внедрения в Украине сетей 5G.

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Об этом сообщается в паблике "PavlovskyNews".

Так, протестующие провели акцию под стенами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи, с требованием остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев". По их мнению, "излучение" 5G опасно для людей.

К немногочисленным протестующим вышла представитель комиссии, однако уточнила, что из-за карантина с ними никто пообщаться не сможет.

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Видео: PavlovskyNews
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Напомним, мифы о том, что 5G-сети якобы могут вызвать проблемы со здоровьем, уже продолжительное время запугивают пользователей интернета. Особенно "подогревает" почву тревожности распространение коронавируса по всему миру. Даже появились слухи о том, что сети пятого поколения стали причиной появления COVID-19.

Также отметим, что петиция о запрете 5G на территории Украины набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

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Киев протест 5G

Источник: Сегодня

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