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В центре Киева протестуют из-за скандального закона о русском языке в школах (фото, видео)

16 июля, 10:48

Наталья Руда Наталья Руда

Изменения в законодательство, предложенные в ВР, предусматривают отсрочку перехода школьников на украинский язык обучения

Под зданием Верховной Рады в четверг, 16 июля, проходят массовые протесты из-за скандального законопроекта №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года.

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На митинге люди требуют не принимать предложенные депутатом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским изменения в законодательство.

Как пишет lb.ua, в акции протеста принимают участие уже более тысячи человек.

Также смотрите прямую трансляцию с акции протеста:

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Напомним, что предложенные Бужанским изменения в законодательство предусматривают отмену перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Этот переход хотят отсрочить до 2023 года.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к народным депутатам с призывом не принимать законопроект №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года. Он уточнил, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности.

Также предложенные изменения раскритиковали и политики.

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Киев митинг языковой закон

Источник: Сегодня

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