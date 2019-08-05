17 и 18 августа здесь будут продаваться товары от производителей по сниженным ценам

Фото: UaUa.INFO

В центре Киева пройдет большая школьная ярмарка со скидками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 2019-08-05T19:24:42+03:00 Другие новости 17 и 18 августа здесь будут продаваться товары от производителей по сниженным ценам

17 и 18 августа с 9:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская ярмарка по продаже товаров для школы. Здесь к учебному году можно будет приобрести необходимое письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным ценам непосредственно от производителей, сообщили в КГГА.

Кроме того, 17 августа с 13:00 до 15:00 на ярмарке будут выступать детские коллективы города.

Место проведения ярмарки: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

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Также на базе ярмарок, которые проходят в районах Киева, будет обеспечена продажа школьных товаров с 1 августа по 10 сентября.

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Как известно, первый звонок прозвенит только через месяц, но родители уже прикидывают, во сколько же обойдется собрать ребенка в школу. "Сегодня" изучили для украинских семей цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках.

Так, в 2019 году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется выложить порядка 3,5 тыс. грн. Этот примерно на 500 грн больше по сравнению с 2018-м. Причем больше всего придется выложить за набор толстых тетрадей (255 грн — 15 шт.), рюкзак (478 грн), демисезонную обувь (370 грн), детскую рубашку (295 грн), так как за год эти товары в среднем подорожали на 80—130 грн.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что все украинские школы подключат к интернету. Правительство выделяет на это 1 млрд гривен, часть денег пойдет на закупку компьютеров.

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