В центре Киева пройдет большая школьная ярмарка со скидками

17 и 18 августа с 9:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская ярмарка по продаже товаров для школы. Здесь к учебному году можно будет приобрести необходимое письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным ценам непосредственно от производителей, сообщили в КГГА.
Кроме того, 17 августа с 13:00 до 15:00 на ярмарке будут выступать детские коллективы города.
Место проведения ярмарки: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).
Также на базе ярмарок, которые проходят в районах Киева, будет обеспечена продажа школьных товаров с 1 августа по 10 сентября.
Как известно, первый звонок прозвенит только через месяц, но родители уже прикидывают, во сколько же обойдется собрать ребенка в школу. "Сегодня" изучили для украинских семей цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках.
Так, в 2019 году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется выложить порядка 3,5 тыс. грн. Этот примерно на 500 грн больше по сравнению с 2018-м. Причем больше всего придется выложить за набор толстых тетрадей (255 грн — 15 шт.), рюкзак (478 грн), демисезонную обувь (370 грн), детскую рубашку (295 грн), так как за год эти товары в среднем подорожали на 80—130 грн.
Ранее новости "Сегодня" писали о том, что все украинские школы подключат к интернету. Правительство выделяет на это 1 млрд гривен, часть денег пойдет на закупку компьютеров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк