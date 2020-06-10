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В центре Киева раскопали кирпичный коллектор XIX века

10 июня, 16:32

Наталья Руда Наталья Руда

Часть дренажных сетей обнаружили на Владимирском спуске

На столичном Подоле во время ремонтных работ на Владимирском спуске обнаружили часть дренажных сетей XIX столетия. Об этом сообщается на странице Историко-культурного центра "Річкова брама Києва" в Facebook.

"Наверняка многие из киевлян почувствовал неудобства при проезде через Владимирский спуск. Во время ремонтных работ на трассе спуска рядом с памятником архитектуры – бывшей электростанцией Киевского трамвайного депо (Набережное шоссе, 4), была обнаружена часть старых дренажных сетей. Это сводчатый кирпичный коллектор 19 в. Тело коллектора, перерезанное в современный период, выходило к северо-западной части электростанции", – говорится в сообщении.

Также в Сети опубликованы фото находки.

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Напомним, на территории Национального заповедника "София Киевская" нашли уникальный археологический объект. Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания — это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего, был построен в 1011 году.

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Киев коллектор Владимирский спуск

Источник: Сегодня

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