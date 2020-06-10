В центре Киева раскопали кирпичный коллектор XIX века

На столичном Подоле во время ремонтных работ на Владимирском спуске обнаружили часть дренажных сетей XIX столетия. Об этом сообщается на странице Историко-культурного центра "Річкова брама Києва" в Facebook.

"Наверняка многие из киевлян почувствовал неудобства при проезде через Владимирский спуск. Во время ремонтных работ на трассе спуска рядом с памятником архитектуры – бывшей электростанцией Киевского трамвайного депо (Набережное шоссе, 4), была обнаружена часть старых дренажных сетей. Это сводчатый кирпичный коллектор 19 в. Тело коллектора, перерезанное в современный период, выходило к северо-западной части электростанции", – говорится в сообщении.

Также в Сети опубликованы фото находки.

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Напомним, на территории Национального заповедника "София Киевская" нашли уникальный археологический объект. Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания — это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего, был построен в 1011 году.

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