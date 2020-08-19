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В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)

19 августа, 13:17

Наталья Руда Наталья Руда

Бывшая поликлиника Союза писателей архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко разрушается уже не первый год

В Киеве в здании бывшей поликлиники Союза писателей Украины, которое расположено на Рейтарской, обвалились верхние балконы.

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Об этом сообщается в паблике Ukrainian Modernism в Facebook.

"У культового сооружения известных киевских архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко – здания поликлиники Союза писателей Украины – обвалились верхние балконы. Здание, открытое в 1986 году, уже давно не принадлежит Союзу писателей – через оборудки его вывели из государственной собственности, и теперь оно принадлежит "ООО Бракераж", – говорится в сообщении паблика.

Фото: Ukrainian Modernism

Фото: Ukrainian Modernism

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Отметим, что здание бывшей поликлиники Союза писателей уже давно разрушается и нуждается в ремонте.

Напомним, что известные архитекторы являются авторами проектов гостиницы "Салют", Киевского крематория, Киевского центра детей и юношества, Центрального автовокзала и многих других модернистских сооружений.

Новости "Сегодня" также писали, что некоторые из модернистских творений в столице все же ремонтируют. Так, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры в стиле модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике. Реставрация мозаичного комплекса фонтанов Киевского дворца детей и юношества началась в 2017 году. Координатором работ выступил один из авторов мозаики – Владимир Мельниченко.

Отметим, что иностранных звезд и клипмейкеров часто привлекают модернистские здания в Киеве.

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Киев Архитектура обрушение

Источник: Сегодня

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