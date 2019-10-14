В центре Киева состоялась акция в поддержку Маркива

Участие в мероприятии принял Олег Сенцов, недавно освобожденный из российской тюрьмы

В центре Киева прошла акция в поддержке Маркива / Фото: Информатор

В День защитника Украины 14 октября на Михайловской площади в центре Киева состоялся марш за справедливый суд по делу Виталия Маркива.

Среди участников акции, которая стартовала в 11 часов, оказался и режиссер Олег Сенцов, недавно освобожденный из российской тюрьмы.

Участники вначале направились к зданию Министерства иностранных дел, а потом выдвинутся к посольству Италии. Их маршрут — от Михайловской площади по Большой Житомирской, далее на улицу Олеся Гончара, и оттуда — на Ярославов вал. Закончится марш ориентировочно в 13:30, сообщает "Информатор".

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Напомним, что Виталий Маркив — член Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, участвовал в боях под Славянском весной 2014 года. Его обвинили в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли.

30 июня 2017 года итальянская полиция задержала Маркива, а 12 июля 2019 года суд приговорил украинского воина к 24 годам заключения.

Суд присяжных приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.

"Я невиновен и верю в итальянское правосудие. Я – солдат, который всегда с честью служил своей стране", – сказал Маркив.

Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом.

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.

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