В центре Киева строят огромную горку для сноуборда

Под Аркой дружбы народов 21 и 22 декабря будут проходить соревнования лыжников и сноубордистов

Фото: Александр Барабошко/Facebook

В центре Киева под Аркой дружбы народов устанавливают огромную горку, которую покроют слоем снега в рамках проведения первого Дабл Трипл Snow Fest 2019. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко.

"Под Аркой дружбы народов уже установлен каркас конструкции, которая через неделю будет покрыта слоем снега для проведения первого Дабл Трипл Snow Fest 2019. Это проект, который был поддержан жителями города в рамках Общественный бюджет Киева: СПІЛЬНО", - написал блогер.

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Уже на следующих выходных, 21-22 декабря, сноупарк станет местом проведения лыжных и сноубордических соревнований с международным составом судей и участников и призовым фондом 200 тысяч гривен.

При этом, как отмечается на странице мероприятия в социальных сетях, монтируемая горка будет высотой с пятиэтажку и длиной в половину футбольного поля. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее сайт "Сегодня" собрал список горнолыжных комплексов, где катаются и новички, и опытные любители экстрима, и нескольких "диких" мест – для самых отчаянных любителей проехаться с горки с ветерком. Кроме того, в сильные снегопады киевские экстремалы по вечерам "летают" по тротуарам Андреевского спуска, лавируя вдоль припаркованных машин. А самые отчаянные облюбовали склоны Лысой горы и Пейзажной аллеи.

Отметим, что в конце ноября в столице выпал мелкий снег.

Видео: Роман Бойко

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