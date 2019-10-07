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В центре Киева с памятника Щорсу убрали баннеры волонтеров

7 октября, 11:30

Оказалось, что баннеры в ночное время сняли коммунальщики

Фото: facebook.com/backandalive

Фото: facebook.com/backandalive

В сети разгорелась новая дискуссия вокруг памятника Николаю Щорсу, установленного на бульваре Т. Шевченко в центре столицы. Так, с памятника были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру в весны этого года.

Как сообщается на странице в Facebook волонтеров, баннеры сняли в ночь на пятницу, 4 октября, люди, которые не были одеты в светоотражающие жилеты, по которым можно было бы определить работников коммунальных служб.

"В отделе КГГА, который предоставил фонду разрешение на размещение баннера, ничего не знают об этом, а, следовательно, "демонтаж", вероятно, был незаконным. Мы обеспокоены этим событием", – отметили в организации.

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Позднее выяснилось, что баннеры сняли представители одной из коммунальных служб.

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"Фонд об этом заранее не предупреждали. Но мы разобрались и планируем вести переговоры о возвращении баннеров на место", - добавили волонтеры.

При этом большинство пользователей сети выразили возмущение действиями коммунальщиков и попросили вернуть баннеры на место.

Напомним, Киевский городской совет намеревается перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом ранее конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

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Киев скандал волонтеры демонтаж коммунальщики памятник Щорсу Вернись живым

Источник: Сегодня

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